Wenn Kate Moss’ Modeltochter Lila Grace der Schauspielerin Sienna Miller die Sicht versperrt, „Vogue“-Chefin Anna Wintour mit makellosem Bob und dunkler Sonnenbrille ihre undurchdringliche Miene zeigt und Jon Bon Jovi nur einer unter vielen Stars ist – dann ist Wimbledon. Das Tennisturnier in der britischen Hauptstadt London zieht traditionell die Prominenz an.

Besonders hoch ist die Promi-Dichte stets in der „Royal Box“ am Centre Court. Sie war ursprünglich nur für Angehörige der Familie Windsor-Mountbatten reserviert. Inzwischen sieht man aber auch Stars, Sternchen und Politiker auf den besten Plätzen – eingeladen vom Veranstalter „im Namen der royalen Familie“, heißt es.

Am Dienstag war sogar ein Royal im Wimbledon, der als besonders öffentlichkeitsscheu gilt: Lady Sarah Chatto. Die 59-Jährige ist die Tochter von Prinzessin Margaret, der Schwester der verstorbenen Queen. Ein paar Plätze weiter sah man eine echte Tennislegende: Den US-Amerikaner Stan Smith, Pate der gleichnamigen kultigen weißen Adidas-Turnschuhe. Am Montag saß das britische Model Cara Delevigne am Centre Court – bekam aber vermutlich wenig davon mit, was auf dem Platz los war: Sie war ganz mit ihrer Freundin, der britischen Musikerin Minke, beschäftigt.

Das ATP-Turnier war noch ganz jung, da war die vielleicht wichtigste Besucherin schon da: Prinzessin Kate begann in Turnierwoche eins ihren Wilbmedontag nicht am Centre Court, sondern auf Platz 18. Später wechselte die Frau des britischen Thronfolgers Prinz William dann aber doch noch auf den Hauptplatz. Zusammen mit der Schweizer Tennislegende Roger Federer und seiner Frau Mirka verfolgte die Prinzessin von Wales das Match von Titelverteidigerin Jelena Rybakina und der Amerikanerin Shelby Rogers.

Der Enthusiasmus für das Spiel mit dem gelben Filzball liegt bei den Middletons in der Familie: Vergangene Woche war auch James Middleton, der Bruder der Prinzessin, mit seiner Frau Alizee in Wimbledon. Die Französin erwartet bald ein Baby.

