1 Das Siegerauto schwebt ein: Beim Mercedes-Cup spielen die Tennisprofis in diesem Jahr um einen vollelektrischen EQS. Foto: Daimler AG/GES-Sportfoto

In der kommenden Woche treffen sich die Stars der Tennisszene beim Mercedes-Cup auf dem Stuttgarter Weissenhof. Das Siegerauto ist bereits eingetroffen – auf spektakulärem Wege.

Stuttgart - So ganz reibungslos verlief die Vorbereitung auf den Mercedes-Cup auf dem Stuttgarter Weissenhof in diesem Jahr ja nicht. Zum einen – logischerweise – durch die Maßnahmen, die im Zuge der Corona-Pandemie getroffen werden mussten. Zudem gab es aufgrund der Verschiebung der French Open eine ärgerliche Terminkollision. So oder so – am kommenden Montag geht’s los mit der Qualifikation, am Dienstag startet das Hauptfeld.

Welche Topspieler dann wirklich auf dem Weissenhof aufschlagen, ist – eben wegen der zweiten French-Open-Woche – bis auf einige Ausnahmen. So wird Topstar Nick Kyrgios aus Australien auf jeden Fall antreten, da er in Paris gar nicht am Start ist.

Nick Kyrgios tritt auf jeden Fall an

„Nick Kyrgios ist eine der ganz großen Zugnummern auf der ATP-Tour, der mit seinem variantenreichen Spiel und seiner Unberechenbarkeit auf dem Platz sicher zu den Favoriten beim diesjährigen Mercedes-Cup zählen wird“, sagt Edwin Weindorfer, der Direktor des Rasenturniers in Stuttgart.

Ein wichtiger Protagonist ist seit dieser Woche übrigens bereits auf dem Weissenhof zugegen: Das Siegerautor. Spektakulär wurde es per Kran auf am Rande des Centre Courts platziert. Gespielt wird in diesem Jahr um einen vollelektrischen EQS in weiß im Wert von über 100 000 Euro.