Tennisturnier in Vaihingen: Kleinigkeiten machen den Unterschied

Tennisturnier in Vaihingen

1 Die 19-Jährige Nikola Bartunkova gewinnt das Turnier in Vaihingen um den Stuttgarter Stadtpokal. Foto: Herbert Rudel

Nikola Bartunkova gewinnt die Internationalen Württembergischen Damen-Tennis-Meisterschaften mit 6:4 und 7:6 gegen die Lokalmatadorin Emily Seibold vom Vaihinger Gastgeberklub.











Es wäre das berühmte i-Tüpfelchen auf der Sahnetorte gewesen: ein Sieg der Lokalmatadorin Emily Seibold bei der 39. Auflage der Internationalen Württembergischen Damen-Tennis-Meisterschaften um den Stuttgarter Stadtpokal. Doch die Tschechin Nikola Bartunkova hatte am Sonntagnachmittag im Finale vor rund 450 Zuschauern auf der Anlage des TC Blau-Weiß Vaihingen/Rohr das bessere Ende für sich. Die 19-Jährige, zu Beginn der vergangenen Turnierwoche noch auf Platz 451 der Weltrangliste geführt, siegte in einer hochklassigen Partie in zwei Sätzen mit 6:4 und 7:6. Der Lohn der Mühen: 35 Weltranglistenpunkte und 4860 US-Dollars.