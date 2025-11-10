Tennislegende Serena Williams wurde für ihr Engagement für Kinder und Mütter mit einem Award geehrt. Zu dem besonderen Anlass erschienen auch Prinz Harry und Herzogin Meghan, die seit Jahren eng mit Williams befreundet sind.
Hinter Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (44) liegt ein ereignisreiches Wochenende: Zuerst feierten sie auf der glamourösen James-Bond-Party zum 70. Geburtstag von Kris Jenner in Beverly Hills, danach zeigten sie sich elegant bei der "Baby2Baby"-Gala im Pacific Design Center in West Hollywood. Dort wurde ihre langjährige Freundin Serena Williams (44) mit dem Giving Tree Award für ihr Engagement für Kinder und Mütter geehrt.