Tennislegende Serena Williams wurde für ihr Engagement für Kinder und Mütter mit einem Award geehrt. Zu dem besonderen Anlass erschienen auch Prinz Harry und Herzogin Meghan, die seit Jahren eng mit Williams befreundet sind.

Hinter Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (44) liegt ein ereignisreiches Wochenende: Zuerst feierten sie auf der glamourösen James-Bond-Party zum 70. Geburtstag von Kris Jenner in Beverly Hills, danach zeigten sie sich elegant bei der "Baby2Baby"-Gala im Pacific Design Center in West Hollywood. Dort wurde ihre langjährige Freundin Serena Williams (44) mit dem Giving Tree Award für ihr Engagement für Kinder und Mütter geehrt.

Serena Williams schwärmt von der "Nacht mit Freunden" Das Herzogpaar von Sussex posierte stolz mit Williams in seiner Mitte. Prinz Harry trug einen klassischen schwarzen Anzug mit weißem Hemd und Krawatte, während Meghan in einem eleganten, figurbetonten schwarzen Abendkleid erschien. Auch Williams setzte auf Schwarz und wählte eine schulterfreie Robe mit heller Raffung am Oberteil. Auf ihrem Instagram-Account postete sie anschließend einige Fotos von der "Nacht mit Freunden" - auf denen der Prinz und die Herzogin allerdings nicht zu sehen waren.

Tennislegende Serena Williams gilt seit mehr als zehn Jahren als enge Freundin von Herzogin Meghan. Berichten zufolge lernten sie sich 2010 beim Super Bowl kennen und freundeten sich im Lauf der Jahre an. Serena Williams war auch im Mai 2018 bei der Hochzeit des Paares in Windsor zu Gast. Im Frühjahr teilte Meghan auf Instagram ein Video, das Williams beim Spielen mit Töchterchen Prinzessin Lilibet (4) zeigt. Dazu bezeichnete sie die 44-Jährige als "Tante".

Alicia Keys überreichte den Preis

Ihren Preis erhielt Serena Williams am Samstagabend von Sängerin Alicia Keys (44), die in ihrer Laudatio lobte: "Sie ist eine inspirierende Unternehmerin und vor allem eine großartige Mutter, eine großartige Frau, eine Partnerin und eine sehr, sehr liebe Schwester für mich." Freunde und Familie, darunter ihre Schwester Venus Williams, Rafael Nadal, Eva Longoria und ihr Ehemann Alexis Ohanian gratulierten via Bildschirm-Einspielung zu der Auszeichnung. In ihrer Rede betonte Serena Williams: "Ich bin stolz darauf, eine Organisation zu unterstützen, die von Frauen geführt, aufgebaut und getragen wird. Es ist wirklich inspirierend zu sehen, was ihr alles erreicht habt."

Die gemeinnützige Organisation "Baby2Baby" setzt sich für Kinder und Familien in Not ein. Nach den verheerenden Bränden in Los Angeles stellte sie mehr als 30 Millionen Hilfsgüter für Betroffene bereit. Jedes Jahr ehrt die Gala eine Frau mit dem Giving Tree Award für ihren Einsatz für Mütter und Kinder. Zu den bisherigen Preisträgerinnen zählen Charlize Theron, Kim Kardashian, Chrissy Teigen, Gwyneth Paltrow, Jessica Alba, Jennifer Garner, Kate Hudson und Drew Barrymore.

Dieses Jahr brachte die Gala mit vielen Hollywoodstars laut "Hollywood Reporter" mehr als 18 Millionen Euro ein. Neben Prinz Harry und Herzogin Meghan waren unter anderem dabei: Olivia Munn, Julie Bowen. Malin Åkerman, Ciara, Tyler Perry, Missy Elliott, Adam Scott, Rachel Zoe, Molly Sims, Meghan Trainor, Will Ferrell, Orlando Bloom, Paris Hilton und Nicole Richie.