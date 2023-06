7 Nachdenklich und traurig: Alexander Zverev noch während seiner Erstrundenniederlage in Wimbledon. Foto: Getty Images

Tennisprofi Alexander Zverev steckt in der größten Krise seiner noch jungen Karriere. Die Gründe liegen auf der Hand – eine Lösung scheint dagegen vorerst nicht in Sicht.









London - Wer Alexander Zverev an guten Tagen erlebt, der lernt einen aufgeschlossenen, schlagfertigen und selbstironischen Jungstar kennen, der weder sich selbst, noch seine Rolle auf dem Tenniszirkus zu ernst nimmt. Zverev will in der Regel das tun, was er am besten kann: Tennis spielen.