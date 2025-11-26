Tennisprofi aus Stuttgart: Das turbulente Jahrdes Hendrik Jebens

Der Aufsteiger des Jahres 2024 blickt auf ein turbulentes Jahr 2025 zurück, auf 2026 voraus – und erklärt, was die Doppel-Konkurrenz im Tennis immer spezieller macht.
Die Saison endete versöhnlich. Beim letzten Turnier des Jahres in Lyon erreichte Hendrik Jebens an der Seite seines indischen Partners Sriram Balaji das Finale. Für den Tennisprofi aus Stuttgart ein Erfolg, ein enorm wichtiger. „Dadurch konnte ich in der Weltrangliste noch einmal vier Plätze gutmachen. Was wichtig war, um im Januar bei den Australian Open direkt reinzukommen“, erklärt Jebens.