Tennis: Zverevs verpasste Grand-Slam-Chancen

Im Finale der French Open will sich Alexander Zverev endlich zum Grand-Slam-Champion küren. Die Chancen dafür stehen gut - aber der Tennisstar ist schon öfter kurz vor dem Ziel gescheitert.
Paris - Alexander Zverev benötigt nur noch einen Sieg für seinen ersten Grand-Slam-Titel. Ins Finale der French Open am Sonntag (15.00 Uhr/Eurosport/Nitro) gegen den Italiener Flavio Cobolli geht der deutsche Tennisstar als Favorit. Doch in der Vergangenheit stand Zverev schon öfter kurz vor dem ganz großen Coup bei einem der vier wichtigsten Turniere - und schaffte ihn nicht.