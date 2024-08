Zverev startet in US Open - Acht Deutsche im Einsatz

1 Zverev bekommt es in der ersten Runde mit einem Landsmann zu tun. Foto: dpa/Scott Stuart

Für acht deutsche Tennisprofis geht es bei den US Open direkt am ersten Turniertag los. Dabei kommt es auch zu einem deutschen Duell.











Das nächste große Tennisturnier der Saison steht an Alexander Zverev und sieben weitere deutsche Tennisprofis starten am ersten Turniertag in die US Open. Der Olympiasieger von 2021, der bei den Spielen in Paris seine eigenen Erwartungen – und die vieler Fans – nicht erfüllen konnte, ist bereits zu Wochenbeginn gefordert.