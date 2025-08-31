Tennis: Zverev scheitert überraschend in dritter Runde der US Open

1 Alexander Zverev Foto: Pamela Smith/FR172156 AP/AP/dpa

New York - Alexander Zverev ist bei den US Open überraschend in der dritten Runde ausgeschieden. Der beste deutsche Tennisspieler verlor beim Grand-Slam-Turnier in New York mit 6:4, 6:7 (7:9), 4:6, 4:6 gegen den Kanadier Felix Auger-Aliassime. Knapp zwei Monate nach seinem Erstrunden-Aus in Wimbledon muss der Hamburger damit die nächste Enttäuschung hinnehmen und weiter auf seinen ersehnten ersten Grand-Slam-Titel warten.