Tennis: Zverev scheitert überraschend in dritter Runde der US Open
1
Alexander Zverev Foto: Pamela Smith/FR172156 AP/AP/dpa

Alexander Zverev wollte in New York seinen ersten Grand-Slam-Titel gewinnen. Stattdessen erlebt der beste deutsche Tennisspieler die nächste Enttäuschung.

New York - Alexander Zverev ist bei den US Open überraschend in der dritten Runde ausgeschieden. Der beste deutsche Tennisspieler verlor beim Grand-Slam-Turnier in New York mit 6:4, 6:7 (7:9), 4:6, 4:6 gegen den Kanadier Felix Auger-Aliassime. Knapp zwei Monate nach seinem Erstrunden-Aus in Wimbledon muss der Hamburger damit die nächste Enttäuschung hinnehmen und weiter auf seinen ersehnten ersten Grand-Slam-Titel warten. 

 

Während der Partie gegen Auger-Aliassime fasste sich der Weltranglisten-Dritte aus Hamburg an den hinteren Oberschenkel. Zuvor hatte Zverev berichtet, dass ihm sein Rücken weiter Probleme bereite. Das werde in den nächsten zwei Wochen auch nicht weggehen, hatte der 28-Jährige gesagt.

 