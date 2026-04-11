Tennis: Zverev scheitert auch in Monte-Carlo im Halbfinale an Sinner

Immer wieder zeigt Jannik Sinner in dieser Tennis-Saison Alexander Zverev die Grenzen auf. Auch beim Turnier in seiner Wahl-Heimat kommt der Deutsche nicht am Italiener vorbei.
Monte-Carlo - Die Niederlagen-Serie von Alexander Zverev gegen Jannik Sinner geht weiter. Im Halbfinale des Masters-1000-Tennisturniers in seiner Wahlheimat Monte-Carlo unterlag der gebürtige Hamburger mit 1:6, 4:6 und schied wie schon zuletzt in Indian Wells und Miami gegen den Italiener aus. Für Zverev war es bereits die achte Pleite in Folge gegen den 24-Jährigen, der nun im Endspiel des Sandplatz-Events im Fürstentum auf den Spanier Carlos Alcaraz oder Lokalmatador Valentin Vacherot trifft.