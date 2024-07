Tennis: Zverev in drei Sätzen in Wimbledon in Runde drei

Zverev in drei Sätzen in Wimbledon in Runde drei

London - French-Open-Finalist Alexander Zverev ist in Wimbledon problemlos in die dritte Runde eingezogen. Der Weltranglisten-Vierte gewann gegen den US-Amerikaner Marcos Giron klar mit 6:2, 6:1, 6:4 und spielt damit als zweiter deutscher Tennisprofi nach Jan-Lennard Struff um den Einzug ins Achtelfinale. Am Samstag trifft Zverev beim Rasenklassiker in London auf den Briten Cameron Norrie, gegen den er alle bisherigen fünf Vergleiche für sich entschieden hat.