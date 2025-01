Australian Open: Respekt für Novak: Zverev nach Djokovic-Aufgabe im Finale

5 Alexander Zverev (rechts) steht nach der Aufgabe von Novak Djokovic im Finale Foto: Asanka Brendon Ratnayake/AP/dpa

Nach dem ersten Satz ist plötzlich Schluss - und Alexander Zverev im Endspiel der Australian Open. Rekordchampion Novak Djokovic kann wegen einer Muskelverletzung nicht mehr weiterspielen.











Melbourne - Alexander Zverev nahm Novak Djokovic in die Arme, flüsterte dem verletzten Rivalen aufbauende Worte ins Ohr und verließ die Rod Laver Arena mit einer fast entschuldigenden Geste als Finalist der Australian Open. Durch die plötzliche Aufgabe des 24-maligen Grand-Slam-Turniergewinners greift der Weltranglistenzweite am Sonntag nun auch erstmals in Melbourne nach dem ersehnten ersten Titel bei einem der vier wichtigsten Tennis-Turniere - und Djokovic drückt ihm dabei die Daumen.