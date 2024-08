Tennis: Zverev gewinnt deutsches Duell zum US-Open-Auftakt

1 Alexander Zverev steht in der zweiten Runde der US Open. Foto: Julia Nikhinson/AP/dpa

Alexander Zverev hat in der ersten Runde der US Open mehr Mühe als erwartet. Gegen seinen WG-Partner von Olympia zeigt er noch keine Titelform.











New York - Alexander Zverev hat bei den US Open mit etwas Mühe die zweite Runde erreicht. Der Tennis-Olympiasieger von 2021 gewann das deutsche Duell mit Maximilian Marterer in New York mit 6:2, 6:7 (5:7), 6:3, 6:2. Nach 2:53 Stunden verwandelte der Weltranglistenvierte in einer Partie mit vielen Fehlern auf beiden Seiten seinen ersten Matchball. In der nächsten Runde trifft Zverev auf den Sieger der Partie zwischen dem Franzosen Alexandre Müller und Adam Walton aus Australien.