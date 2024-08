1 Alexander Zverev erreicht das Achtelfinale bei den US Open. Foto: Frank Franklin II/AP

Mehr als zwei Stunden nach Mitternacht schafft es Alexander Zverev bei den US Open in die nächste Runde. Der Hamburger erreicht eine besondere Marke.











Link kopiert



New York - Alexander Zverev hat in einer kräftezehrenden Nachtschicht das Achtelfinale der US Open erreicht. Der Tennis-Olympiasieger von 2021 bezwang den Argentinier Tomás Martin Etcheverry mit 5:7, 7:5, 6:1, 6:3 und verwandelte den zweiten Matchball erst um 2.35 Uhr New Yorker Ortszeit.