Tennis: Zverev erreicht locker Viertelfinale in Wien

1 Alexander Zverev darf beim Turnier in Wien erneut jubeln. Foto: Eva Manhart/APA/dpa

Wie schon im Auftaktspiel hat Alexander Zverev beim Turnier in Wien erneut keine Mühe. Dabei glänzt der Olympiasieger von 2021 besonders mit einer Stärke.











Wien - Alexander Zverev ist beim ATP-Turnier in Wien souverän ins Viertelfinale eingezogen. Der Tennis-Olympiasieger von 2021 gewann in der Runde der besten 16 gegen den Amerikaner Marcos Giron in nur 72 Minuten mit 6:2, 7:5. Der an Nummer eins gesetzte Hamburger trifft nun auf Lorenzo Musetti aus Italien, der kampflos gegen den Franzosen Gaël Monfils weiterkam.