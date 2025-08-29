Tennis: Zverev erreicht dritte Runde der US Open

1 Alexander Zverev spielt am Samstag bei den US Open um den Einzug ins Achtelfinale. Foto: Adam Hunger/AP/dpa

New York - Alexander Zverev ist bei den US Open in die dritte Runde eingezogen. Mit 6:4, 6:4, 6:4 gewann der Tennis-Olympiasieger von Tokio gegen den Briten Jacob Fearnley. Im dritten Satz führte Zverev bereits mit 5:1. Der Hamburger machte aber erst mit dem sechsten Matchball nach 2:28 Stunden seinen zweiten Sieg beim diesjährigen New Yorker Grand-Slam-Turnier perfekt. Im Kampf um den Achtelfinaleinzug trifft der 28-Jährige am Samstag auf den Kanadier Felix Auger-Aliassime oder den russischen Profi Roman Safiullin.