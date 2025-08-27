Tennis: Zverev siegt souverän, aber glanzlos bei US Open

Alexander Zverev erreicht zum Auftakt der US Open nicht seine Topform, zieht aber souverän in die zweite Runde sein. Es soll nur der Auftakt für ein erfolgreiches Turnier sein.
New York - Routiniert quittierte Alexander Zverev die gelungene Rückkehr auf die Grand-Slam-Bühne. Mit einer soliden Leistung erreichte der Hamburger nach seinem Wimbledon-Debakel bei den US Open in New York die zweite Runde. Mit 6:2, 7:6 (7:4), 6:4 bezwang der 28-Jährige den Chilenen Alejandro Tabilo und wurde dabei nicht voll gefordert.