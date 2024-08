Tennis: Zverev erreicht Achtelfinale bei Turnier in Cincinnati

1 Alexander Zverev hat in Cincinnati das Achtelfinale erreicht. Foto: Graham Hughes/The Canadian Press/AP/dpa

In Cincinnati trifft Alexander Zverev auf dem Hartplatz auf seinen Rivalen aus dem Olympischen Finale von 2021. Die deutsche Nummer eins entscheidet das Match erneut deutlich für sich.











Cincinnati - Tennisprofi Alexander Zverev ist auf dem Weg zu den US Open souverän ins Achtelfinale der Cincinnati Open eingezogen. Der 27-jährige Hamburger schlug bei dem ATP-Turnier in den USA Karen Chatschanow mit 6:3, 6:2. Bei den Olympischen Spielen 2021 in Tokio hatte der Weltranglisten-Vierte im Finale den Russen ebenfalls bezwungen. Damals entschied Zverev das Match mit 6:3, 6:1 auch eindeutig für sich und gewann als erster Deutscher die Goldmedaille im Einzel. Die US Open in New York beginnen am 26. August.