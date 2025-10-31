Tennis: Zverev besiegt Angstgegner und fordert Sinner im Halbfinale

Alexander Zverevs Mission Titelverteidigung in Paris geht weiter. Der Tennisstar schlägt den Russen Daniil Medwedew und bekommt nun seine Revanche für das verlorene Finale in Wien gegen Jannik Sinner.
Paris - Titelverteidiger Alexander Zverev hat durch einen Prestigesieg gegen Angstgegner Daniil Medwedew das Halbfinale beim Tennis-Turnier in Paris erreicht. Der 28-Jährige gewann gegen Medwedew trotz eines schwachen Starts und eines Sturzes im ersten Satz mit 2:6, 6:3, 7:6 (7:5). Es war der erste Erfolg des Weltranglistendritten gegen den Russen nach zuvor fünf Niederlagen in Folge.