Tennis: Zverev bereit für finalen Schritt zur Karriere-Krönung

Pleiten, Zweifel, Verletzungen: Alexander Zverev blieb ein Grand-Slam-Titel bislang verwehrt. Das soll sich am Sonntag bei den French Open ändern - doch dafür muss ein Sieg gegen Kumpel Cobolli her.
Paris - Beim finalen Schritt zu seiner Karriere-Krönung will sich Alexander Zverev auch nicht von seinem liebenswerten Kumpel Flavio Cobolli aufhalten lassen. "Für mich ist er einfach ein netter Mensch. Er hat ein gutes Herz", sagte der deutsche Tennisstar - doch die Freundschaft mit dem Italiener wird während des Final-Showdowns bei den French Open am Sonntag (15.00 Uhr/Eurosport/Nitro) ruhen. "Natürlich versucht man immer noch, den Gegner zu schlagen und zu gewinnen, aber das ist in Ordnung."