Drei Tage nach dem knapp verlorenen Finale in Wien ist Alexander Zverev beim Turnier in Paris gleich wieder voll gefordert. Der Titelverteidiger siegt aber ebenso wie Daniel Altmaier.
Paris - Titelverteidiger Alexander Zverev hat beim Tennis-Masters-Turnier in Paris mit großer Mühe sein Auftaktmatch überstanden. Zverev gewann nach einem Freilos in der ersten Runde 6:7 (5:7), 6:1, 7:5 gegen Außenseiter Camilo Ugo Carabelli aus Argentinien. Aus deutscher Sicht ist zudem auch noch Daniel Altmeier im Achtelfinale dabei.