Tennis: Zverev bangt nach Wimbledon-Aus um Olympia-Teilnahme

1 Alexander Zverev scheiterte im Achtelfinale in Wimbledon. Foto: Kirsty Wigglesworth/AP/dpa

Die Knieverletzung von Alexander Zverev beim Rasen-Klassiker in Wimbledon ist möglicherweise doch schlimmer. Ein Arztbesuch in der Wahlheimat soll Klarheit bringen - auch über die Olympia-Teilnahme.











Link kopiert



London - Alexander Zverev will sich nach seinem Wimbledon-Aus am Mittwoch erneut untersuchen lassen und klären, ob er sich wenige Wochen vor den Olympischen Spielen doch schwerer verletzt hat. Sein Bruder Mischa schließt derzeit nicht aus, dass auch die Teilnahme an den Spielen in Paris gefährdet sein könnte, die am 26. Juli eröffnet werden.