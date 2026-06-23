Böblingens Tennis-Teams starten mit zwei Siegen in die Württembergliga. Vor allem die Damen liefern sich gegen Tübingen eine Hitzeschlacht, die erst im letzten Doppel entschieden wird.

Die Tennis-Damen der SV Böblingen hatten zum Württembergliga-Saisonauftakt mit dem TC Tübingen einen Mitfavoriten auf den Titel zu Gast. Es wurde die erwartete Partie auf Messers Schneide unter schwierigsten Hitzebedingungen. Fünf der neun Matches wurden erst im Match-Tiebreak entschieden. Am Ende siegten die Damen der SVB mit 5:4.

In der ersten Runde holte Anastasiya Zaparyniuk einen Punkt für die TABB, während Vicky Okon und Maxima Reule den Bedingungen und ihren Gegnerinnen Tribut zollen mussten. Die zweite Einzelserie brachte einen klaren Erfolg für Polina Gumeniuk. Stefania Pushkar unterlag im Spitzeneinzel nach Match-Tiebreak, während Charlotte Bair einen weiteren Matchtiebreak mit 10:8 für sich entscheiden konnte.

Böblingens Anastasiya Zaparyniuk gewinnt ihr Einzel. Foto: Eibner/Andreas Ulmer

Bei 3:3 nach sechs Matches folgte also eine hochspannende Ausgangslage für die Doppel, in denen Stefaniya Pushkar/Charlotte Bair beim Stand von 4:4 im letzten Match des Tages nach einer weiteren, nicht enden wollenden Match-Tiebreak-Hitzeschlacht letztlich mit 14:12 das bessere Ende für sich hatten – und so den 5:4-Gesamtsieg und den geglückten Saisonauftakt sicherstellten.

Bei den Böblinger Herren gab Moritz Münster im Gastspiel beim TC Metzingen an Position fünf sein TABB-Comeback – und sein Debüt im Württembergliga-Team. Die erste Einzelrunde brachte durch Amar Tahirovic, Numa Lemieux-Monette und Mathis Dahler die erhofften deutlichen Siege mit insgesamt nur neun verlorenen Spielen.

Dann kam es zu drei sehr zähen Abnutzungskämpfen: Aaron Funk verlor trotz großem Einsatz gegen Hitze und Gegner das Spitzeneinzel nach zahllosen Ballwechseln auf allerhöchstem Niveau knapp im Match-Tiebreak mit 8:10. Kim Niethammer konnte sich derweil ebenfalls im Match-Tiebreak als der um einen Hauch robustere zweier willensstarker Spieler mit 10:4 durchsetzen.

Moritz Münster hatte im ersten Durchgang einen Satz-Tiebreak zu bestehen, um dann im zweiten Satz etwas deutlicher zu gewinnen – und mit der 5:1-Führung den Böblinger Gesamtsieg klar zu machen. Zwei weitere Punkte aus den Doppeln führten schließlich zum 7:2-Sieg beim TC Metzingen – und so zu einem gelungenen Start in die Saison.

Trainer Mils Muschiol zieht ein positives Fazit

„Das war der erwartet souveräne Auftakterfolg unserer Herren gegen einen Aufsteiger“, sagte Chefcoach Nils Muschiol: „Jedoch haben die Hitze und mancher Gegner uns alles abverlangt. Die Jungs mussten zum Teil an ihre absolute Grenze gehen. Auch die Auftaktpartie der Damen gegen einen starken Mitkonkurrenten um den Titel war aufgrund der extremen äußeren Umstände von dramatischen Szenen geprägt. Umso erfreulicher, dass wir nach dem Ausfall von Pauline Glöckner diesen Härtetest bestanden haben.“

Der Spielplan sieht am kommenden Sonntag für beide Teams wichtige Partien im Kampf um den württembergischen Titel vor. Die Damen treten beim Vorjahresmeister TC Ludwigsburg an. Auf die Böblinger Herren wartet mit der Begegnung zuhause im Zimmerschlag um 10 Uhr gegen den TEV RW Fellbach der erste echte Gradmesser dieser Saison.