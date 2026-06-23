Böblingens Tennis-Teams starten mit zwei Siegen in die Württembergliga. Vor allem die Damen liefern sich gegen Tübingen eine Hitzeschlacht, die erst im letzten Doppel entschieden wird.
Die Tennis-Damen der SV Böblingen hatten zum Württembergliga-Saisonauftakt mit dem TC Tübingen einen Mitfavoriten auf den Titel zu Gast. Es wurde die erwartete Partie auf Messers Schneide unter schwierigsten Hitzebedingungen. Fünf der neun Matches wurden erst im Match-Tiebreak entschieden. Am Ende siegten die Damen der SVB mit 5:4.