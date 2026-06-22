Tennis-Württembergliga: Der TEV Fellbach legt den perfekten Saisonstart hin

Die Tennisspieler des TEV Fellbach besiegen die Zweit-Vertretung des TEC Waldau mit 9:0. Der Cheftrainer Armin Maute spricht von einem Pflichtsieg.
Es lässt sich schwerlich nachweisen, inwiefern das Trainingslager am Gardasee den Rundenauftakt beeinflusst hat. Geschadet hat es den Tennisspielern des TEV Fellbach nicht, das steht fest. Die Mannschaft um den Kapitän Yannick Zeitvogel hat am Sonntag das Gastspiel bei der zweiten Vertretung des TEC Waldau mit 9:0 gewonnen und damit einen perfekten Start in die Württembergliga-Saison hingelegt. „Wir könnten die Saison jetzt beenden, das würde passen“, sagte der Cheftrainer Armin Maute mit einem Schmunzeln. Selbstverständlich weiß er, dass der Auftaktsieg zwar ein erster Schritt war, aber noch lange nicht das Ende des Weges hin zum Ligaverbleib ist.