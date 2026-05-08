Tennis: Wechselhafter Zverev besiegt Altmaier in Rom

Der erste Auftritt von Deutschlands Tennisstar Alexander Zverev beim Masters in Rom ist ein hartes Stück Arbeit. Gegen seinen Landsmann Daniel Altmaier lässt er viele Chancen zu - und das hat Gründe.
Rom - Tennisstar Alexander Zverev hat nach einer wechselhaften Leistung beim Masters-1000-Turnier in Rom das deutsche Duell mit Daniel Altmaier gewonnen. Der Weltranglistendritte setzte sich mit 7:5, 6:3 durch und erreichte die dritte Runde. Dort trifft Zverev entweder auf Tallon Griekspoor aus den Niederlanden oder den Belgier Alexander Blockx.