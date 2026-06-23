Tennis-Verbandsliga: TV Oeffingen mit Niederlage – „Guter Dinge, dass wir Ligaverbleib schaffen“

Die Verbandsliga-Tennisspieler des TV Oeffingen verlieren am Sonntag beim TC Winnenden mit 4:5.
Filip Guziur und Roman Arendar kommen aus Tschechien, wohnen in unmittelbarer Nachbarschaft in der Nähe der Hauptstadt Prag und verstehen sich gut. Das war praktisch, so konnten sie sich am vergangenen Samstag gemeinsam auf den Weg nach Oeffingen machen. Von dort aus fuhren die beiden Tennisspieler am nächsten Tag mit ihren Teamgefährten noch ein paar Kilometer weiter zum TC Winnenden, wo sie allesamt am zweiten Spieltag in der Verbandsliga gefordert waren. Die ausländischen Fachkräfte waren diesmal keine Hilfe für die Oeffinger Mannschaft, die am Sonntag in Winnenden mit 4:5 unterlag. „Das war wahnsinnig knapp, aber ich bin guter Dinge, dass wir den Ligaverbleib noch schaffen“, sagte der Cheftrainer Philipp Hesse.