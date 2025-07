Tennis: TV Oeffingen: Erfolgreicher Saisonabschluss

1 Luca Zampa Foto: Maximilian Hamm

Der Kapitän Michael Bebion hat am Sonntag seine erste Einzelbegegnung in dieser Saison für sich entschieden. Allerdings nicht für die Männer in der Verbandsliga, sondern für die Herren 30 in der Oberliga. Am finalen Spieltag haben die Tennisspieler des TV Oeffingen auf der heimischen Anlage munter durchgewechselt. Michael Bebion und Dennis Gensmantel halfen beim 6:3-Sieg gegen die Gäste des TV Cannstatt, für sie durften Philipp Nitzsche und Luca Zampa gemeinsam mit Daniel Velek, Dennis Katzenwadel, Philipp Hesse und Henry Müller beim 6:3-Sieg gegen die zweite Vertretung des TC Tübingen in der Verbandsliga mitwirken. Es war also ein erfolgreicher Saisonabschluss, auch wenn es für beide Teams sportlich um nichts mehr gegangen war. Die erste Mannschaft hatte den Ligaverbleib bereits vorzeitig geschafft und landete im Endklassement auf dem vorletzten Platz; die Herren 30 konnten nicht mehr in den Aufstiegskampf eingreifen und belegten am Ende den zweiten Tabellenrang. „Wir wollten mit den Umstellungen beide Spiele gewinnen, das ist uns gelungen“, sagte der Cheftrainer Philipp Hesse, der ja selbst auch zum Heimsieg beigetragen hatte.