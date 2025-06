Zverev in Halle mühelos im Achtelfinale

1 Alexander Zverev konnte sich in Halle gegen seinen Kontrahenten durchsetzen. Foto: David Inderlied/dpa/David Inderlied

Alexander Zverev hat es in Halle eilig. Auch ein Zwischenfall auf der Tribüne kann ihn nicht stoppen.











Alexander Zverev hat beim Tennis-Turnier im westfälischen Halle ohne Mühe das Achtelfinale erreicht. Der Weltranglisten-Dritte gewann sein Auftaktspiel gegen den Amerikaner Marcos Giron mit 6:2, 6:1 und unterstrich dabei seine gute Form auf Rasen in diesem Jahr. In der vergangenen Woche hatte sich Zverev in Stuttgart erst im Finale dem Amerikaner Taylor Fritz geschlagen geben müssen.