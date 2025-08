Tennis-Turnier Weil der Stadt: Aaron Funk setzt sich souverän im Kepler-Cup durch

Der Tennis-Spieler der SV Böblingen gewinnt die 14. Auflage des Traditionsturniers in Weil der Stadt ohne Satzverlust. 240 Zuschauer sind über drei Turniertage vor Ort.

Der Rückkehrer Aaron Funk hat das Tennis-Turnier um den Kepler-Cup in Weil der Stadt gewonnen: Vor elf Jahren hatte Funk als U-9-Spieler das Qualifikationsturnier für den Porsche-Mini-Tennis-Grand-Prix gewonnen – nun schlug der Spieler der SV Böblingen im Endspiel Adrian Kohler 6:2 und 6:4. Aktuell steht Aaron Funk in der ATP-Weltrangliste auf Platz 1058.

Bei der 14. Auflage des Turniers der SpVgg Weil der Stadt sahen die Zuschauer hochklassiges Tennis von Spielern der Deutschen Rangliste. In Runde eins traten 27 Spieler aus Baden-Württemberg, Hessen, Bayern und Rheinland-Pfalz gegeneinander an. Insgesamt 240 Zuschauer sahen die Matches an den drei Turniertagen.

Adrian Kohler spielte im Finale nahezu auf Augenhöhe, musste sich aber geschlagen geben. Foto: Eibner-Pressefoto/Michael Memmler

Neben den regionalen Vereinen wie Sindelfingen und Böblingen traten Spieler aus Hamburg, Taufkirchen, Nürnberg, Eibach, Wetzlar und Kaiserslautern zum Turnier an. Selbst die Anreise per Zug aus München konnte den mit 14 Jahren jüngsten Spieler nicht von der Teilnahme abhalten.

Ein Halbfinale findet nicht statt

Sämtliche Favoriten marschierten meist recht problemlos ins Achtelfinalen – nun wurden die Partien dramatischer, drei Spiele wurden erst im Match-Tiebreak entschieden. Im Viertelfinale musste Kerim Akkocaoglu sein Match nach einem 5:7 im ersten Satz verletzungsbedingt aufgeben und machte Finnegan Heber den Weg ins Halbfinale frei. Aaron Funk setze sich souverän mit 6:0 und 6:2 gegen Alexander Lauinger durch. Im dritten Viertelfinale gewann der an Platz fünf gesetzte Adrian Kohler gegen seinen Sindelfinger Teamkollegen Toros Eros Yakincam. Zuletzt konnte sich auch Patel Hanu vom TC Wetzlar gegen Marian Geyer von der CaM Nürnberg durchsetzen. Hanu konnte er aus privaten Gründen nicht im Halbfinale antreten, sodass Adrian Kohler direkt bis in das Finale voranschritt.

Vor drei Jahren schlug Aaron Funk noch beim Jugend Cup in Rutesheim und in Renningen auf. Foto: Andreas Gorr

Im einzigen Halbfinale starteten Aaron Funk und Finnegan Heber. Nach sehr engen Spielen setzte sich der Böblinger am Ende mit 6:2 und 6:4 durch. Damit hatte Aaron Funk bis ins Finale keinen einzigen Satz abgegeben, wo er auf den ausgeruhten Adrian Kohler traf. Nach einem spannenden ersten Satz, der über weite Strecken auf Augenhöhe stattfand, entschied Funk diesen mit einem frühen Break mit 6:4 für sich. Im zweiten Satz behielt der Favorit mit 6:2 die Oberhand. Als Sieger der Nebenrunde freute sich Lasse Bergmiller vom TC Friedberg.