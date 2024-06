Tennis-Turnier in Vaihingen: Jubel bereits vor dem ersten Aufschlag

Noch ist kein einziger Ball bei den 38. Internationalen Württembergischen Damen-Tennis-Meisterschaften um den Stuttgarter Stadtpokal (1. bis 7. Juli) übers Netz geflogen, und dennoch gibt es bereits einen Gewinner: den Veranstalter TC Blau-Weiß Vaihingen-Rohr. Der Deutsche Tennis Bund (DTB) hat die Vorjahrs-Veranstaltung zum besten seiner Klasse ausgezeichnet, der Award wird am Donnerstag, 4. Juli, überreicht. „Das freut uns sehr“, sagt Marko Klein, der Vorsitzende der Blau-Weißen. „Es beweist, dass wir vieles richtig machen und sich die Spielerinnen bei uns wohlfühlen“, so Klein weiter.

32 Damen schlagen am Montag und Dienstag in der Qualifikation auf, am Mittwoch beginnt das Hauptfeld. Dieses wird von der Nummer 160 der Welt und Titelverteidigerin Ella Seidel angeführt. Die 19-Jährige Hamburgerin schaffte es bei den Australien Open 2024 ins Hauptfeld und scheiterte in der ersten Runde an der aktuellen Weltranglistendritten und späteren Siegerin Aryna Sabalenka. An Position zwei ist die Tschechin Tereza Martincova (WTA 195) gemeldet, an drei die Rumänin Miriam Bulgaru (218). Letztere kennt sich auf der Blau-Weiß-Anlage bestens aus, spielt sie doch für das einheimische Frauenteam, das vor kurzem den Aufstieg in die erste Liga knapp verpasst hat. Der Sprung in die deutsche Beletage gelang indes der Tschechin Julie Struplova (279) mit dem Lokalrivalen TC Bernhausen. Auch sie startet in Vaihingen. „Wir haben erneut ein gutes Feld zusammen, das starken Tennissport verspricht“, sagt Turnierdirektor Michael Seibold, dessen Tochter Emely (828) – ebenfalls in Diensten des Vaihinger Zweitliga-Teams – vom Verein eine Wildcard erhält.

Eine weitere vergibt der Württembergische Tennis-Bund. Diese geht an Victoria Pohle vom TEC Waldau. Ebenfalls im Hauptfeld steht Julia Middendorf (381). Die 21-jährige Rechtshänderin stieß im Vorjahr bis ins Finale vor, unterlag dort eben gegen Seidel mit 3:6 und 1:6.

Bei dem einwöchigen Turnier, gespielt wird auch im Doppel, wird ein Gesamtpreisgeld von 25 000 Dollar ausgeschüttet. Neben dem Scheck in Höhe von 3900 Doller bekommt die Siegerin auch 35 WTA-Punkte. Während der Woche wird aber nicht nur attraktives Tennis geboten, sondern auch ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm, unter anderem am Samstag (6. Juli) auch lustige Ballonmodellagen und Zaubertricks für Klein und Groß zu Gunsten des Kinderhospiz Stuttgart.