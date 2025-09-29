Tennis-Turnier in Peking: Schläger fliegt: Zverev-Frust bei Niederlage gegen Medwedew

Alexander Zverev muss die Hoffnung auf den Titel beim Tennis-Turnier in Peking abhaken. Im Viertelfinale enttäuscht der Hamburger gegen einen Dauerrivalen. Wie fit er ist, ist offen.
Peking - Alexander Zverev hat auch das fünfte Duell in Serie mit seinem Angstgegner Daniil Medwedew verloren und das Halbfinale beim Tennis-Turnier in Peking verpasst. Einen Tag nach Aussagen über erneute Rückenschmerzen zog der Olympiasieger von Tokio im Viertelfinale verdient mit 3:6, 3:6 den Kürzeren. Der 28-Jährige zeigte eine enttäuschende Vorstellung und leistete sich insbesondere zu viele Vorhandfehler.