Tennis-Turnier in Peking: Schläger fliegt: Zverev-Frust bei Niederlage gegen Medwedew

Alexander Zverev muss die Hoffnung auf den Titel beim Tennis-Turnier in Peking abhaken. Im Viertelfinale enttäuscht der Hamburger gegen einen Dauerrivalen. Wie fit er ist, ist offen.
Alexander Zverev hat auch das fünfte Duell in Serie mit seinem Angstgegner Daniil Medwedew verloren und das Halbfinale beim Tennis-Turnier in Peking verpasst. Einen Tag nach Aussagen über erneute Rückenschmerzen zog der Olympiasieger von Tokio im Viertelfinale verdient mit 3:6, 3:6 den Kürzeren. Der 28-Jährige zeigte eine enttäuschende Vorstellung und leistete sich insbesondere zu viele Vorhandfehler.