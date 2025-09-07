Tennis: Trump als Gast: Verschärfte Kontrollen bei US Open

1 US-Präsident Donald Trump möchte das Herren-Finale der US Open schauen, das führt zu verschärften Sicherheitsmaßnahmen. Foto: Alex Brandon/AP/dpa

US-Präsident Donald Trump will das Herren-Finale der US Open besuchen. Das hat zur Folge, dass der Secret Service die Eingangskontrollen durchführt.











Link kopiert



New York - Der angekündigte Besuch von US-Präsident Donald Trump hat bei den US Open zu verschärften Sicherheitsmaßnahmen geführt. Ein Aufgebot des Secret Service war rund um das Billie Jean King National Tennis Center im Einsatz. Besucher und Medienvertreter wurden am letzten Tag des Grand-Slam-Turniers in New York deutlich mehr kontrolliert als zuvor.