Tennis-Tour: Shelton feiert Titel in Stuttgart - Deutsches Duo siegt

Ben Shelton entscheidet das amerikanische Finale beim Rasenturnier in Stuttgart für sich. Im Doppel jubeln zwei Deutsche.
Stuttgart - Der topgesetzte Tennisprofi Ben Shelton hat in Stuttgart seinen ersten Turniersieg auf Rasen gefeiert. Die Nummer fünf der Tennis-Welt gewann im Endspiel das amerikanische Duell mit Titelverteidiger Taylor Fritz mit 6:4, 2:6, 6:4. Vor gut 5.000 Zuschauern auf dem ausverkauften Centre Court, darunter Tennisikone Boris Becker und Fußball-Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus, verwandelte Shelton nach 1:48 Stunden seinen ersten Matchball.