Mit Halbfinalgegner Jakub Mensik hat Alexander Zverev lange deutlich weniger Probleme als angenommen. Jetzt will der Tennisprofi die letzte Hürde für seinen großen Traum nehmen.
Paris - Alexander Zverev reckte die Siegerfaust in Richtung seiner Box und fletschte angriffslustig die Zähne. Der deutsche Tennisstar ist ins Finale der French Open eingezogen und kann sich dort seinen großen Traum vom ersten Grand-Slam-Triumph erfüllen. Der 29-Jährige gewann sein Halbfinale gegen den Tschechen Jakub Mensik (20) ohne größere Probleme mit 7:5, 6:2, 3:6, 6:3.