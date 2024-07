1 Zugang Philipp Leithold war mit fünf gewonnenen Einzeln und drei Doppeln einer der Punktegaranten beim TEV. Foto: /Günter Schmid

Die Tennisspieler des TEV Rot-Weiß Fellbach sichern sich mit einem 9:0-Sieg im finalen Saisonspiel und dank Schützenhilfe den Meistertitel in der Oberliga.











Die Überraschung hätte nicht größer sein können: Die Tennisakteure des TEV Rot-Weiß Fellbach sind nach dem finalen 9:0-Erfolg am Sonntag gegen den bereits als Absteiger festgestandenen TK SSV Ulm 1846 Meister in ihrer Oberliga-Gruppe geworden und spielen im kommenden Sommer in der Württembergliga.