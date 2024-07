Tennis: TEV RW Fellbach, Frauen-Team: Spannender geht es nicht

1 Die erfolgreichen Tennisspielerinnen des TEV Rot-Weiß Fellbach – hinten von links: Carina Ziegele, Jennifer Pfäfflin, Katharina Bopst und Pauline Petrick; vorn von links: Marina Seibold, Lea Cakarevic und Katrina Dettinger. Foto: privat

Die Vorzeige-Tennisspielerinnen des TEV Rot-Weiß Fellbach gewinnen das finale und entscheidende Verbandsliga-Spiel beim STC Schwäbisch Hall mit 5:4 und steigen als Meisterinnen in die Oberliga auf.











Zwei Jahre nach dem Abstieg ohne damals einen einzigen Sieg in fünf Saisonspielen verbucht zu haben, sind die Tennisspielerinnen des TEV Rot-Weiß Fellbach wieder zurück in der Oberliga. Der bisherige Tabellenzweite der Verbandsliga gewann am Sonntag das Gipfeltreffen beim bis dato ungeschlagenen STC Schwäbisch Hall mit 5:4 und zog damit auf der Zielgeraden noch am Konkurrenten vorbei.