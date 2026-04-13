Tennis: Tennisprofi Hanfmann in München früh raus - Struff erkrankt

Die ersten beiden deutschen Tennisprofis schaffen es in München nicht in Runde zwei - einer von ihnen tritt erst gar nicht an. Nun sollen es andere richten, allen voran der Topfavorit.
München - Der erste Tag des Tennisturniers von München ist ohne deutschen Erfolg zu Ende gegangen. Yannick Hanfmann unterlag dem belgischen Talent Alexander Blockx mit 6:7 (2:7), 2:6. Bei dem ATP-Sandplatzevent hatte Routinier Jan-Lennard Struff zuvor seine Erstrundenpartie gegen Francisco Cerundolo aus Argentinien erkrankt absagen müssen. Am Dienstag greift Vorjahressieger und Favorit Alexander Zverev als einer von fünf deutschen Profis in das Turniergeschehen bei den BMW Open ein.