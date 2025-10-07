Tennis: TEC Waldau verpflichtet Grand-Slam-Siegerin

Das Toptalent Eva Bennemann schlägt künftig für den Degerlocher Damenbundesligisten auf. Welcher Plan für beide Seiten dahinter steckt
Bis zur nächsten Saison ist es noch einige Zeit hin, ein erstes Ausrufezeichen setzt der Tennis-Damenbundesligist TEC Waldau jedoch schon jetzt. Wer sonst könnte mit dem Transfer einer Grand-Slam-Siegerin aufwarten? Und auch wenn dieser Titelcoup nicht bei den Aktiven, sondern „nur“ bei den Juniorinnen war. In Eva Bennemann wechselt jedenfalls eines der Toptalente der Szene nach Degerloch, und dort reibt man sich schon jetzt erwartungsfroh die Hände. „Ich bin mega stolz, dass uns diese Verpflichtung gelungen ist. Damit können wir unseren deutschen Weg weitergehen“, sagt der dortige Geschäftsführer und Teammanager Thomas Bürkle.