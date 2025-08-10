Tennis: TEC Waldau feiert Regionalliga-Rückkehr

Im Aufstiegsspiel behauptet sich das Degerlocher Männerteam beim TC Markdorf mit 5:4. Zwei Spieler mit großem Altersunterschied ragen heraus.
Nach einer Änderung in der Spielordnung des Württembergischen Tennis-Bunds hat es in dieser Saison in der Württembergliga der Männer ein Novum gegeben: Der TEC Waldau durfte mit gleich zwei Mannschaften in der höchsten Spielklasse im Landesverband antreten. Damit ist für nächstes Jahr aber auch schon wieder Schluss. Wie seit diesem Samstag feststeht, werden die beiden Teams des Degerlocher Clubs dann sogar wieder zwei Etagen trennen. Der direkte Wiederabstieg der „Zweiten“ in die Oberliga stand schon am Ende der Hauptrunde vor zwei Wochen fest. Und nun hat die „Erste“ ihre Rückkehr in die Regionalliga perfekt gemacht. Das Aufgebot um den tschechischen Spitzenspieler Daniel Siniakov siegte im Aufstiegsspiel beim TC Markdorf mit 5:4.