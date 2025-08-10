Tennis: TEC Waldau feiert Regionalliga-Rückkehr

Im Aufstiegsspiel behauptet sich das Degerlocher Männerteam beim TC Markdorf mit 5:4. Zwei Spieler mit großem Altersunterschied ragen heraus.

Nach einer Änderung in der Spielordnung des Württembergischen Tennis-Bunds hat es in dieser Saison in der Württembergliga der Männer ein Novum gegeben: Der TEC Waldau durfte mit gleich zwei Mannschaften in der höchsten Spielklasse im Landesverband antreten. Damit ist für nächstes Jahr aber auch schon wieder Schluss. Wie seit diesem Samstag feststeht, werden die beiden Teams des Degerlocher Clubs dann sogar wieder zwei Etagen trennen. Der direkte Wiederabstieg der „Zweiten“ in die Oberliga stand schon am Ende der Hauptrunde vor zwei Wochen fest. Und nun hat die „Erste“ ihre Rückkehr in die Regionalliga perfekt gemacht. Das Aufgebot um den tschechischen Spitzenspieler Daniel Siniakov siegte im Aufstiegsspiel beim TC Markdorf mit 5:4.

Die Gastgeber vom Bodensee waren in der Badenliga nur Vizemeister geworden, hatten aber vom Verzicht des punktgleichen Meisters TC Wolfsberg Pforzheim II profitiert. Sechs Stunden dauerte das aktuelle Aufstiegsduell, in dem die Gäste aus der Landeshauptstadt mit einer 4:2-Führung schon in den Einzeln für eine Vorentscheidung sorgten. „Die erste Einzelrunde war noch relativ ausgeglichen, aber an den Positionen eins, drei und fünf war schnell klar, dass wir da alle Siege holen würden“, sagt der Waldau-Teammanager und -Geschäftsführer Thomas Bürkle.

Besonders der 22-jährige Siniakov und der mehr als doppelt so alte Routinier Michael Berrer (45) bewiesen einmal mehr ihre Klasse. Siniakov, der schon in der Württembergliga-Runde alle sechs Einzel für sich entschieden hatte, ließ dem Italiener Nicolas Parizzia beim 6:4, 6:1 keine Chance. Und Berrer, die ehemalige Nummer 42 der Weltrangliste, blieb auch in seinem sechsten Saisoneinzel unbesiegt. Er behauptete sich gegen Noah Rockstroh mit 6:3 und 6:2. Damit nicht genug: Gemeinsam sorgte das Duo schließlich mit einem 6:1- und 6:3-Erfolg für den entscheidenden fünften Punkt. Daraufhin wurden die beiden noch laufenden anderen Doppel abgebrochen und konnten von Waldau-Seite kampflos den Gastgebern überlassen werden.

„Wir wollten nach dem Abstieg in der Württembergliga gleich vorne mitspielen. Dass es nun sogar der sofortige Wiederaufstieg geworden ist, macht uns umso glücklicher“, sagt Bürkle. Aus seiner Sicht hat die Mischung im Team „bestens gestimmt“. Das sei der Schlüssel zum Erfolg gewesen. „Zuverlässiger Ausländer an Nummer eins, dazu junge Spieler wie Kent Müller und Vincent Vohl und die große Erfahrung von Tim Zeitvogel und natürlich Michael Berrer.“

Fürs kommende Jahr soll die komplette Mannschaft zusammengehalten werden, auch mit dem Oldie Berrer.