1 Katharina Hobgarski erhält für ihren Sieg in Vaihingen 50 Weltranglistenpunkte und ein Preisgeld von 3995 US-Dollar. Foto: Günter Bergmann

Die 25-jährige Katharina Hobgarski gewinnt das Einzelfinale des Vaihinger Weltranglistenturniers um den Stuttgarter Stadtpokal. Im Doppel jubelt erstmals in der Geschichte des Turniers eine Spielerin, die dem Nachwuchs des Gastgeberklubs TC Blau-Weiß entstammt.









Na, wenn das mal kein gelungener Auftakt gewesen ist. Gleich bei seiner Premiere als Turnierdirektor der 36. internationalen württembergischen Tennismeisterschaften der Damen um den Stuttgarter Stadtpokal durfte Michael Seibold einem Eigengewächs des Gastgeberklubs TC Blau-Weiß Vaihingen/Rohr zum Sieg gratulieren: seiner Tochter Emily Seibold. An der Seite der Spanierin Angela Fita Boluda gewann die 22-Jährige am Samstagnachmittag das Doppelfinale gegen das an Position zwei gesetzte Duo Weronika Falkowska (Polen)/Anna Siskova (Tschechien) mit 6:4/7:6. „In der Geschichte dieses Weltranglistenturniers hat noch nie eine eigene Spielerin gewonnen – weder im Doppel noch im Einzel“, sagte Michael Seibold, der seit Jahren auch Cheftrainer des Klubs an der Heßbrühlstraße ist.