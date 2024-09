Tennis: Swift hofft vergeblich: Sinner feiert US-Open-Titel

4 Pop-Superstar Taylor Swift verfolgte das Finale mit ihrem Freund Travis Kelce Foto: Kirsty Wigglesworth/AP/dpa

Jannik Sinner wird im Endspiel der US Open der Favoritenstellung gerecht. Der Weltranglistenerste dominiert Taylor Fritz und trotzt dem Doping-Wirbel. Superstars fiebern vergebens mit dem Amerikaner.











New York - Jannik Sinner breitete jubelnd die Arme aus, Taylor Swift verzog sich enttäuscht in die VIP-Loge. Alle Unterstützung des Pop-Superstars und zahlreicher prominenter Tennis-Fans für den Amerikaner Taylor Fritz blieb vergebens. Mit einer fast makellosen Leistung triumphierte Topfavorit Sinner gegen den Außenseiter erstmals bei den US Open und zerstörte die Hoffnungen der Heim-Zuschauer auf einen Überraschungssieg.