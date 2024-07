1 Hat in Wimbledon die dritte Runde erreicht: Jan-Lennard Struff. Foto: Kirsty Wigglesworth/AP/dpa

An einem verregneten Wimbledon-Tag besteht Jan-Lennard Struff seine Zweitrunden-Prüfung. Besser als in diesem Jahr war der Tennisprofi aus dem Sauerland beim Londoner Grand-Slam-Turnier noch nie.











Link kopiert



London - Davis-Cup-Spieler Jan-Lennard Struff steht als erster deutscher Tennisprofi in Wimbledon in der dritten Runde. Der Warsteiner bezwang bei seinem zweiten diesjährigen Auftritt an der Londoner Church Road den Chinesen Zhang Zhizhen 5:7, 6:3, 7:6 (7:1), 7:6 (10:8).