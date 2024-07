Sinner besteht in Wimbledon Härtetest gegen Berrettini

1 Jannik Sinner hat sich in Wimbledon gegen seinen italienischen Landsmann Matteo Berrettini durchgesetzt. Foto: Alberto Pezzali/AP

London - Australian-Open-Champion Jannik Sinner hat in Wimbledon die Prüfung gegen seinen italienischen Landsmann Matteo Berrettini bestanden und ist in die dritte Runde eingezogen. Der Weltranglisten-Erste setzte sich in dem reizvollen und unterhaltsamen Duell mit 7:6 (7:3), 7:6 (7:4), 2:6, 7:6 (7:4) gegen den Wimbledon-Finalisten von 2021 durch.