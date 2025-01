Melbourne - Mit einem Kraftakt hat Tennisspielerin Laura Siegemund die zweite Runde bei den Australian Open erreicht. Die 36-Jährige aus Metzingen gewann nach 3:16 Stunden gegen die Amerikanerin Hailey Baptiste mit 4:6, 7:5, 6:4. In der zweiten Runde trifft Siegemund nun auf die chinesische Turnier-Mitfavoritin Zheng Qinwen.

Das Marathon-Match auf dem nicht überdachten Court 15 von Melbourne war gekennzeichnet von großen Schwächen bei eigenem Aufschlag. Insgesamt kassierten beide Kontrahentinnen 15 Breaks.

Am Auftakttag des ersten Grand-Slam-Turniers des Jahres in Melbourne hatte auch schon Tatjana Maria ihr Erstrundenmatch durch einen Zweisatzsieg gegen die Amerikanerin Bernarda Pera für sich entschieden. Die 37-Jährige trifft in der nächsten Runde auf die Dänin Clara Tauson.