Tennis-Show: Zverevs Europa-Team führt beim Laver Cup nach Tag eins

Der Laver Cup in San Francisco beginnt für die europäische Auswahl mit Alexander Zverev gut. Der Deutsche wird wohl erst am zweiten Tag der Showveranstaltung in den USA auf dem Court stehen.
San Francisco - Das europäische Tennis-Team mit Alexander Zverev liegt nach dem ersten Tag beim Laver Cup in San Francisco mit 3:1 vorn. Der Norweger Casper Ruud, der Tscheche Jakuk Mensik sowie das Doppel mit Spaniens Superstar Carlos Alcaraz und Mensik konnten ihre Duelle mit Team Welt bei der Showveranstaltung in den USA für sich entscheiden. Zverev wird voraussichtlich am Samstag erstmals auf dem Court stehen.