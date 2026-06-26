Tennis Regionalliga: Sindelfingen setzt beim Personal auf die regionale Karte

Die TA VfL Sindelfingen startet am Sonntag (11 Uhr) gegen Waldau Stuttgart mit einem Derby in die Regionalliga-Saison. Dabei hat sich das Gesicht des Teams stark verändert.
Mit dem Weggang des langjährigen Cheftrainers Daniel Merkert nach Ludwigshafen hat sich auch das Gesicht der Regionalligaherren der TA VfL Sindelfingen stark verändert. An diesem Sonntag (11 Uhr) startet das Team zuhause gegen den Lokalrivalen Waldau Stuttgart mit einem Derby in die Saison. Acht neue Namen stehen auf der Meldeliste. Zum Einsatz kommen sollen jedoch vor allem jene, die in der Vergangenheit nur gelegentlich in die Spitzenmannschaft reinschnuppern durften.