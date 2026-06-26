Tennis Regionalliga: Sindelfingen setzt beim Personal auf die regionale Karte

Die TA VfL Sindelfingen startet am Sonntag (11 Uhr) gegen Waldau Stuttgart mit einem Derby in die Regionalliga-Saison. Dabei hat sich das Gesicht des Teams stark verändert.

Mit dem Weggang des langjährigen Cheftrainers Daniel Merkert nach Ludwigshafen hat sich auch das Gesicht der Regionalligaherren der TA VfL Sindelfingen stark verändert. An diesem Sonntag (11 Uhr) startet das Team zuhause gegen den Lokalrivalen Waldau Stuttgart mit einem Derby in die Saison. Acht neue Namen stehen auf der Meldeliste. Zum Einsatz kommen sollen jedoch vor allem jene, die in der Vergangenheit nur gelegentlich in die Spitzenmannschaft reinschnuppern durften.

Die Neuen, das sind ein Grieche, ein Tscheche, ein Schwede, ein Italiener, ein Weißrusse, ein Spanier und ein Österreicher. In der ATP-Rangliste nehmen sie Positionen zwischen Rang 146 und 949 ein. Neu im Team ist auch David Eichenseher, der das Sindelfinger Team planmäßig als Nummer eins anführen wird und der zuletzt in der Weltrangliste Fortschritte gemacht hat. Aktuell steht er auf Position 1003 der ATP-Rangliste.

Im Mai erst hatte er in Hurghada (Ägypten) bei einem ITF-Turnier das Halbfinale erreicht, wo er mit 6:7, 6:7 an Aaron Funk (TA SV Böblingen, ATP-Platz 984) scheiterte. „David ist mit seinen 20 Jahren sicher einer der spannendsten jungen Spieler Süddeutschlands. Zudem ist er menschlich gut integriert, trainiert in Stuttgart-Stammheim im WTB-Stützpunkt und kommt immer mal wieder auch bei uns zum Training vorbei“, sagt Abteilungsleiter Marco Beetz über den vom TC Schießgraben Augsburg an die Rosenstraße gewechselten Neuzugang.

Ab Position zwei will das Team dann mit den bekannten eigenen Sindelfinger Akteuren auflaufen, Adrian Kohler als Spielertrainer trägt die sportliche Verantwortung. Zum Kader zählen unter anderem Finnegan Heber, Toros Yakincam, Luc Ceuca, Aaron Schudel und der vom TC Herrenberg gewechselte Moritz Mayer. Dem Oberliga-Team der TA VfL Sindelfingen 2 haben sie an deren ersten beiden Spieltagen bereits zu Teamsiegen verholfen. Auch Luc Heinkele, Dejan Tomic und Stefan Frank stehen auf der Meldeliste.

„Wie schon mit unseren Regionalliga-Damen unterstützen wir zu hundert Prozent die Spieler aus der Region, indem wir ihnen Spielpraxis ermöglichen und Geld geben, anstatt es ins Ausland zu überweisen“, sagt Marco Beetz zur Personalphilosophie der TA Sindelfingen. Alle Spieler sind bereit, sich den Herausforderungen, in der dritthöchsten deutschen Spielklasse spielen zu können, zu stellen. Die sieben Ausländer auf der Liste haben wir über eigene Kontakte verpflichtet. Keiner wird jedoch zum Einsatz kommen. Sie sind nur auf der Liste, um unsere eigenen Spieler für die zweite Mannschaft spielberechtigt zu halten.“

Gegen den Wiederaufsteiger Waldau, der eine ähnliche Philosophie wie die Sindelfinger verfolgt, gibt es Chancen auf einen Tagessieg. Die Gäste um den bei der TA SV Holzgerlingen sportlich groß gewordenen Coach Danijel Krajnovic gehen mit nahezu unverändertem Kader in die neue Saison.

An allen anderen Spieltagen sieht Beetz das Sindelfinger Team gegen stark international besetzte Mannschaften als klaren Underdog: „Wir versuchen dennoch, so viele Matchpunkte wie möglich zu holen, und die anderen Teams so gut es geht zu ärgern.“ Dem Auftakt gegen die Waldau am Sonntag auf eigener Anlage folgen im Juli drei Doppelspieltage, darunter am 18. und 19. Juli die Heimspiele gegen den TC BW Bad Ems und TK DJZ Sulzbachtal.