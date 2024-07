1 Die beiden Stuttgarter Tennis-Männerteams nehmen den Ball nicht mehr in der Regionalliga auf. Foto: Pressefoto Baumann

Die Männer des TC Doggenburg und des TEC Waldau müssen nach schwacher Saison die Tennis-Regionalliga in Richtung Viertklassigkeit verlassen.











Beim TEC Waldau hat es am vergangenen Wochenende eine Achterbahnfahrt der Gefühle gegeben: Am Samstag sicherten sich die Frauen des Degerlocher Tennisclubs auf den letzten Drücker den Klassenverbleib in der ersten Bundesliga, tags darauf sind dann aber die Männer des Vereins aus der Regionalliga abgestiegen.