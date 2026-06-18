Tennis-Regionalliga Frauen: VfL Sindelfingen siegt unterm Fernsehturm

Die Tennisfrauen des VfL Sindelfingen haben den Klassenerhalt in der Regionalliga so gut wie sicher. Im letzten Heimspiel am Sonntag, 21. Juni geht es gegen die MTG BW Mannheim
In der Regionalliga-Südwest der Frauen steht ein erster von zwei Absteigern vorzeitig bereits fest. Der TC Doggenburg hat sein Team nach drei sieglosen Mai-Spieltagen Anfang Mai aufgrund von Personalnot zurückgezogen. Für Sindelfingen bedeutet dies: An diesem Samstag ist spielfrei, und mit dem bereits im Mai bezwungenen TC Grün-Weiß Mannheim, der noch ohne Tagessieg ist, wird voraussichtlich der zweite Absteiger gefunden werden.